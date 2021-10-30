Скудра — о лидерстве «Металлурга»: штаб Воробьёва нашёл правильный подход для всех ребят

Известный тренер Петерис Скудра поделился мыслями о выступлении магнитогорского «Металлурга» и СКА в текущем сезоне КХЛ.



«Солидно играют два топ-клуба. Начну с Восточной конференции и лидера всего регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». У них очень хороший состав, команда показывает солидный хоккей. Причём как с шайбой, так и без неё. У «Магнитки» одна из лучших вратарских бригад в лиге: Кошечкин — Олкинуора. Здорово подобраны иностранцы, которые вписались в модель игры уральцев.



Тренерский штаб Ильи Воробьёва нашёл правильный подход для всех ребят. Давайте отметим и российских игроков — Кошелева, Голдобина, Зернова, Коростелёва. Люди делают результат, играют не по годам во взрослый хоккей.



На Западе нравится игра СКА. Команда из Санкт-Петербурга очень ровно и слаженно проходит регулярный чемпионат. Мне импонирует тот факт, что по ходу сезона СКА усиливает свой состав и работает над его разнообразием. Приглашены Робинсон, Зыков, Гусев, Лехтонен, Волков, Воробьёв. Целая россыпь мастеров, которые добавляют армейцам вистов в борьбе за Кубок Гагарина. СКА — один из главных претендентов на титул», – сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.