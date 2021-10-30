Скудра: Назаров встряхнул «Сочи» психологически, команда заиграла агрессивнее
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Известный тренер Петерис Скудра прокомментировал выступление «Сочи» в нынешнем сезоне.
«Летом от менеджеров команды было много громких заявлений, команда начала сезон очень робко, хотя неплохие игроки в составе были. Сочинцы играли ниже своих возможностей, а ведь в составе есть такой вратарь, как Магнус Хелльберг, который всегда даёт возможность побороться за очки. В итоге пришёл Андрей Назаров и встряхнул весь коллектив психологически. При этом тренере ребята намного больше поверили в себя. При Назарове команда заиграла агрессивнее, стала больше бросать и забивать. Защитники блокируют броски соперников, все действуют самоотверженно, не боятся подраться», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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