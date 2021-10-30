Скудра высказал мнение о назначении Жамнова главным тренером сборной России на ОИ

Известный тренер Петерис Скудра прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.



«Считаю, что назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России для поездки на Олимпийские игры — это обдуманное решение. Мы исходим из того, что участие в турнире примут хоккеисты из НХЛ. Времени на то, чтобы проводить много тренировок и что-то кардинально менять, просто не будет. Нужно просто находиться на одной волне. Жамнов, Фёдоров, Гончар — они понимают психологию ребят. Знают, кто и в каком состоянии приедет, кто к чему привык.



Необходимо грамотно направить людей в нужное русло, найти сочетания, выстроить хороший диалог. Только так можно добиться серьёзного результата. Повторюсь, абсолютно правильный выбор, все эти специалисты говорят на одном языке. Будет очень интересно посмотреть на матчи Олимпиады, у россиян есть все шансы на победу», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.