The Athletic: самая страшная мысль — Овечкин как-то всё ещё делает это в свои 36 лет

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин поделились мнением о старте сезона клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял шестое место.
«Самая страшная мысль: Александр Овечкин каким-то образом всё ещё делает это в свои 36 лет.
«Кэпс» проиграли «Детройту» и первыми в лиге забили 20 голов в равных составах. Это не сложно, когда пятёрку тебе приносит седой заряженный капитан. В этой команде легко чувствовать себя хорошо, несмотря на травму Ти Джея Оши и поражение в овертайме в матче с «Детройтом», просто глядя на цифры Евгения Кузнецова», — приводит слова Гентайлла The Athletic.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился на заключительной минуте первого игрового отрезка, реализовав численное преимущество «Кэпиталз». Ему удалось продлить свою результативную серию до семи матчей со старта сезона.
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