Панарин набрал пятое очко в сезоне, сделав голевую передачу на Строума

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился первый период. В составе хозяев отличились Райан Строум и Алекси Лафренье. В моменте с первым голом российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал пятое очко в нынешнем сезоне НХЛ. Он провёл 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.