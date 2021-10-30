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Овечкин сократил до двух шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На последней минуте матча отличился 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Эта шайба стала для Овечкина девятой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 739 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

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