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«Рейнджес» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи

«Рейнджес» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шатаут, отразив 31 бросок.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Строум (Панарин, Лундквист) – 12:29' (5x5)   2:0 Лафренье (Фокс) – 15:31' (5x5)   3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 41:19' (5x4)   4:0 Крайдер (Фокс, Панарин) – 51:23' (4x3)
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