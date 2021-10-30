«Рейнджес» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шатаут, отразив 31 бросок.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.