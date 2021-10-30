Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей забивали Тино Деанджело, Джордан Стаал, Дерек Степан, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников. Также россиян в этой встрече отметился результативной передачей.
За «Чикаго» отличились Брэндон Хагель, Адам Годетт и Алекс Дебринкэт.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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