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Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго»

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Тино Деанджело, Джордан Стаал, Дерек Степан, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников. Также россиян в этой встрече отметился результативной передачей.

За «Чикаго» отличились Брэндон Хагель, Адам Годетт и Алекс Дебринкэт.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 52:02' (5x4)   2:0 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 59:39' (en)
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