Александр Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по голам в пустые ворота
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Российский нападающий в 41-й раз за карьеру в НХЛ отличился в тот момент времени, когда соперник заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. Благодаря этой шайбе Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по голам в пустые ворота, превзойдя результат словацкого форварда Мариана Госсы (40). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 56 голов.
Новость по темеАлександр Овечкин вышел на 31-е место по очкам за карьеру в НХЛ
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