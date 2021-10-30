Кузнецов вышел на 12-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин. Также на счету Овечкина результативная передача. Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 (0+2) очка. Теперь в активе Евгения стало 430 (134+296) очков за карьеру в «Вашингтоне», что является 12-м результатом в клубной истории. Российский нападающий превзошёл результат Скотта Стивенса (429). Ближайшей целью для Евгения является результат Денниса Марука (431).
Клубный рекорд принадлежит Овечкину, набравшему сегодня своё 1335-е очко в составе столичной команды.
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