«Флорида» обыграла «Детройт», одержав 8-ю победу подряд, у Бобровского 28 сейвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ээту Луостаринен и Александр Барков (2). Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 28 сейвов из 30 бросков.

За «Детройт» голы забили Сэм Ганье и Пиус Зутер. Российский форвард Владислав Наместников за 11.58 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Таким образом, «Флорида» одержала восьмую подряд победу в сезоне в восьми встречах. Следующий матч чемпионата «Пантерз» проведут на выезде 31 октября с «Бостон Брюинз», а «Детройт» в этот же день в гостях сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».