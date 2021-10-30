«Флорида» обыграла «Детройт», одержав 8-ю победу подряд, у Бобровского 28 сейвов
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ээту Луостаринен и Александр Барков (2). Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 28 сейвов из 30 бросков.
За «Детройт» голы забили Сэм Ганье и Пиус Зутер. Российский форвард Владислав Наместников за 11.58 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Таким образом, «Флорида» одержала восьмую подряд победу в сезоне в восьми встречах. Следующий матч чемпионата «Пантерз» проведут на выезде 31 октября с «Бостон Брюинз», а «Детройт» в этот же день в гостях сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Нутиваара, Монтур) – 08:43' (5x5) 0:2 Барков (Дюклер) – 18:49' (5x5) 1:2 Ганье (Стечер, Стивенс) – 22:15' (5x5) 2:2 Зутер (Зайдер, Фаббри) – 57:19' (5x5) 2:3 Барков (Юбердо, Уигар) – 63:29' (3x3)
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