Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя Шестёркина после матча с «Коламбусом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и оформивший дубль Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч на ноль стал первым в нынешнем сезоне. Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя первой звездой матча Шестёркина после завершения игры с «Коламбусом».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».
- 30 октября 2021
-
05:24
-
05:19
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:48
-
04:45
-
04:44
-
04:40
-
04:37
-
04:32
-
04:31
-
03:29
-
02:59
-
00:00
- 29 октября 2021
-
23:46
-
23:40
-
23:00
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:21
-
21:01
-
20:45
-
20:20
-
20:14
-
20:07