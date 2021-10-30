Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя Шестёркина после матча с «Коламбусом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и оформивший дубль Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч на ноль стал первым в нынешнем сезоне. Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя первой звездой матча Шестёркина после завершения игры с «Коламбусом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».