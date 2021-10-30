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Овечкин вышел на первое место в НХЛ по набранным очкам в сезоне

Овечкин вышел на первое место в НХЛ по набранным очкам в сезоне
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.

Таким образом россиянин вышел на первое место по набранным очкам в сезоне. В активе Овечкина девять шайб и пять передач. У идущего на втором месте Коннора Макдэвида семь голов и восемь ассистов.

Россиянин продлил результативную серию со старта сезона до восьми матчей, что является повторением клубного рекорда, который ранее также принадлежал Овечкину и был установлен в 2005 году.

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