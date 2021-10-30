«Оттава» в гостях обыграла «Даллас», у Зуба и Радулова результативные передачи

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Даллас Старз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Норрис (2), Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб за 24.36 на площадке сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Другой российский защитник Никита Зайцев за 19.23 на льду результативных действий не совершил.

За «Даллас» единственный гол забил Джо Павелски. Нападающий Александр Радулов за 20.45 на площадке сделал результативный пас, один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1». Другой форвард Денис Гурьянов за 10.40 сделал один бросок и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.