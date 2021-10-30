Главный тренер «Рейнджерс»: Шестёркин весь сезон — наш лучший игрок. Он невероятен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).
«Он невероятен, потрясающе играет. Он весь сезон — наш лучший игрок. В начале матча соперник мог повести в одну или две шайбы, но он сделал несколько ключевых сейвов, играл здорово. Впечатляет то, как он останавливает шайбу. Шестёркин — сильный и атлетичный, кажется, что всё летит точно ему в грудь. Он один из лучших вратарей в НХЛ, в этом нет сомнений», — приводит слова Галлана официальная страница Rangers Videos в «Твиттере».
Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч на ноль стал первым в нынешнем сезоне.
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