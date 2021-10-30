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У Шестёркина 30 побед в 53 матчах НХЛ. Лишь 4 вратаря в истории «Рейнджерс» были быстрее

У Шестёркина 30 побед в 53 матчах НХЛ. Лишь 4 вратаря в истории «Рейнджерс» были быстрее
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Россиянин одержал свою 30-ю победу в лиге в 53-м матче за карьеру.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», в истории клуба из Нью-Йорка быстрее этой отметки достигли только четыре вратаря (считаются традиционно только те, кто начинал карьеру в команде. — Прим. «Чемпионата»). Хенрику Лундквисту и Джиму Генри хватило 51 матча, а Кэму Тальбо и Лорну Шабо — 52.

Отметим, что 25-летний Шестёркин в матче с «Блю Джекетс» оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне. В этой регулярке российский голкипер принял участие в шести матчах, в которых одержал четыре победы при одном поражении в овертайме и одном поражении в основное время.

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