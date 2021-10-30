А. Свечников «припечатал» Сета Джонса к борту, повалив его на лёд. Защитник больше на 8 кг
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В одном из моментов матча нападающий «ураганов» Андрей Свечников в борьбе за шайбу «припечатал» защитника «ястребов» Сета Джонса к борту, повалив игрока обороны на лёд.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что рост Джонса составляет 193 см, а вес — 93 кг. Антропометрические данные Свечникова — 189 см, 85 кг.
В составе победителей забивали Тони Деанджело, Джордан Стаал, Дерек Степан, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников. Также россиянин отметился в этой встрече результативной передачей.
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