«Моя работа очень проста». Шестёркин поделился эмоциями после первого в сезоне «сухаря»

Вратарь «Нтю-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).



«Ребята провели сегодня один их лучших матчей в сезоне, чистили передо мной трафик, много шайб ловили на себя, а в атаке играли очень умно. Я благодарен им за самоотдачу и благодарен, что они помогли мне одержать сухую победу. Я просто делал свою работу и старался ловить шайбу. Моя работа очень проста: нужно в любой ситуации сражаться за каждый бросок, а ребята впереди уже всё сделают.

Я выкладываюсь на тренировках каждый день, стараюсь оттачивать какие-то элементы, которые у меня не очень хорошо получаются. Но, опять же, без команды ничего бы не произошло, все ребята выкладываются, поэтому получается такой результат», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.