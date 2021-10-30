Защитник «Рейнджерс»: Шестёркин определённо является фундаментом нашей команды

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал шат-аут российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0).

«Игорь заслужил этот шат-аут. В концовке мы все хотели добыть для него сухую победу. Без него я не знаю, было бы или нет у нас столько побед, как сейчас. Он определённо является фундаментом нашей команды, и мы очень рады, что сегодня он смог сыграть на ноль», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч стал первым сыгранным на ноль в нынешнем сезоне.