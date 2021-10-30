Защитник «Каролины» Тони Деанджело оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Одним из героев матча стал защитник «Харрикейнз» Тони Деанджело. Игрок обороны забросил шайбу, отдал две результативные передачи (одну из них — на Андрея Свечникова), а также поучаствовал в драке, получив пятиминутный штраф. Таким образом, хоккеист оформил хет-трик Горди Хоу.

Гол был забит на 8-й минуте встречи.

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Первую результативную передачу Деанджело отдал на 24-й минуте встречи, вторую — на 27-й.

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На 44-й минуте защитник подрался с нападающим «Блэкхоукс» Рисом Джонсоном.

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