«Барыс» одержал вторую победу подряд, всухую обыграв «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нур-султанский «Барыс» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 33-й минуте казахстанскую команду вывел вперёд Кирилл Савицкий. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Шалапов и Аркадий Шестаков. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 34 броска.

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Таким образом, «Барыс» одержал вторую победу подряд. В предыдущей встречи нур-султанская команда обыграла «Адмирал» (4:1).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Йокеритом». «Амур» встретится в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 3 ноября.