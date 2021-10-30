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«Йокерит» обыграл «Адмирал» и сохранил второе место на Западе

«Йокерит» обыграл «Адмирал» и сохранил второе место на Западе
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
1:0 Хамидуллин (Кестнер) – 04:39' (5x5)   1:1 Шрёдер (О'Нилл, Йенсен) – 16:29' (5x5)   1:2 Пакаринен (Йенсен) – 30:32' (5x4)   1:3 Турунен (Йенсен) – 47:27' (5x4)   1:4 Йенсен (О'Нилл) – 59:41' (en)

На 5-й минуте Динар Хамидуллин с передачи Джоша Кестнера вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Джордан Шрёдер сравнял счёт. На 31-й минуте Ииро Пакаринен с передачи Никласа Йенсена вывел финскую команду вперёд. На 48-й минуте Теэму Турунен, реализовав численное большинство после паса Йенсена, укрепил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Йенсен голом в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 1 ноября в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Адмирал» 3 ноября встретится в Челябинске с «Трактором».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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