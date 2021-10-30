«Йокерит» обыграл «Адмирал» и сохранил второе место на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 5-й минуте Динар Хамидуллин с передачи Джоша Кестнера вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Джордан Шрёдер сравнял счёт. На 31-й минуте Ииро Пакаринен с передачи Никласа Йенсена вывел финскую команду вперёд. На 48-й минуте Теэму Турунен, реализовав численное большинство после паса Йенсена, укрепил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Йенсен голом в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 1 ноября в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Адмирал» 3 ноября встретится в Челябинске с «Трактором».