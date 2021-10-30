Овечкин вошёл в топ-5 игроков НХЛ в возрасте от 36 лет с 15+ очками в 8 стартовых матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вошёл в топ-5 игроков в возрасте от 36 лет и старше, которые смогли в первых восьми матчах со старта сезона набрал не менее 15 очков. Прежде такое достижение покорилось Джо Павелски (сезон-2020/2021, 15 очков), Джону Буцику (сезон-1972/1973, 15 очков), Морису Ришару (сезон-1957/1958, 16 очков) и Марио Лемье (сезон-2002/2003, 20 очков).
- 30 октября 2021
-
12:43
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
11:14
-
11:06
-
10:57
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:38
-
08:28
-
08:23
-
08:10
-
07:07
-
06:22
-
06:13
-
06:04
-
05:55
-
05:24
-
05:19
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:48
-
04:45