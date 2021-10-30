Овечкин вошёл в топ-5 игроков НХЛ в возрасте от 36 лет с 15+ очками в 8 стартовых матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вошёл в топ-5 игроков в возрасте от 36 лет и старше, которые смогли в первых восьми матчах со старта сезона набрал не менее 15 очков. Прежде такое достижение покорилось Джо Павелски (сезон-2020/2021, 15 очков), Джону Буцику (сезон-1972/1973, 15 очков), Морису Ришару (сезон-1957/1958, 16 очков) и Марио Лемье (сезон-2002/2003, 20 очков).