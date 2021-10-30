НХЛ согласилась убрать имя обвиняемого в насилии тренера «Чикаго» с Кубка Стэнли

Зал хоккейной славы удовлетворит запрос «Чикаго Блэкхоукс» и уберёт имя Брэда Олдрича с Кубка Стэнли.



Ранее бывший нападающий клуба Кайл Бич обвинил бывшего видеотренера «ястребов» в сексуальном насилии. Бич утверждает, что подвергся насилию со стороны Олдрича 8 и 9 мая 2010 года.



В докладе по итогам расследования указывается, что 23 мая руководители команды провели совещание, во время которого советник клуба и тренер по психологической подготовке Джим Гэри проинформировал собравшихся о том, что ему рассказал Бич. 9 июня 2010 года «Блэкхокс» выиграли Кубок Стэнли, Олдрич принимал участие в празднованиях.



«Вовлечённость Олдрича в дела команды в сезоне 2010 года бросает тень на невероятную работу игроков в том году. На Кубке Стэнли гравируются имена лучших спортсменов. Но также там есть имя Брэда Олдрича, который получил на это право благодаря работе видеотренером.



Однако его поведение отменяет это право, и наносить его имя было ошибкой. Мы сожалеем, что позволили этому случиться. Я прошу, чтобы Зал хоккейной славы рассмотрел возможность удаления его имени с Кубка Стэнли. Ничто не может отменить сделанного им, но и оставлять его имя на самом престижном трофее в мире неправильно.



Из уважения ко всем и каждому игроку, который жертвовал собой, чтобы вписать своё имя в историю и на Кубок Стэнли, наш запрос базируется на наших принципах и моральном убеждении, что имя сексуального преступника не должно находиться на Кубке Стэнли», — приводит слова владельца клуба Роки Вирца председателю Зала хоккейной славы Лэнни Макдональду официальный сайт НХЛ на русском языке.



Макдональд обсудил запрос «Чикаго» с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.



«Стороны согласились, что это верный запрос, и продолжат общение, в том числе с хранителями Кубка, чтобы решить, как лучше решить данный вопрос», — говорится в сообщении Зала славы.

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