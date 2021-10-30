Зубов: вскоре удастся разрешить семейные проблемы, надеюсь. Всё внимание — Кубку Карьяла

Тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал свой уход из рижского «Динамо» и назначение в новый штаб под руководством Олега Браташа.



«Прежде всего хотел бы сказать слова благодарности в адрес всей организации «Динамо», а также болельщиков. Все вместе мы хорошо начали регулярный чемпионат, закрепились в восьмёрке, со всех сторон чувствовали поддержку. К сожалению, по семейным причинам пришлось вылететь в США и завершить свою работу в «Динамо». Сейчас нахожусь в Нью-Йорке, занимаюсь семейными вопросами и проблемами. Надеюсь, в ближайшее время удастся всё разрешить.



В Латвии болельщики меня поддерживали, но звучали и голоса, что я променял клуб на сборную России? С руководством «Динамо» мы обсуждали предложение из ФХР ещё в начале сентября — на старте регулярного чемпионата. Ещё тогда получил от Риги полную поддержку, за которую, повторюсь, благодарен. В свою очередь, пожелаю своей бывшей команде успешного выступления в чемпионате КХЛ. Команда собрана, есть много хороших игроков, выход в плей-офф ей по силам.



Ходили слухи, что перед ЧМ-2016 между мной и Олегом Знарком было недопонимание, тем не менее недавно меня пригласили в штаб Олега Браташа и Знарка? Моменты возникают в жизни каждого профессионального тренера. Но мы с Олегом Валерьевичем несколько раз встречались — в том числе недавно в Риге, у нас тёплые, рабочие отношения. С радостью принял предложение ФХР и двух Олегов — Браташа и Знарка — поработать в штабе молодёжной сборной. Так что теперь всё внимание — нашей команде и стартующему уже 11 ноября Кубку Карьяла.



За какой участок работы в сборной буду отвечать? Несколько дней подождём. Детальное распределение обязанностей состоится перед Кубком Карьяла», — приводит слова Зубова Russia-Hockey.ru.