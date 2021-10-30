Кросби и Картер могут вернуться в состав «Питтсбурга» в ближайшем матче с «Нью-Джерси»

Тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз» примет решение об участии центрфорвардов Сидни Кросби и Джеффа Картера в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» непосредственно перед встречей 30 октября.



«Участие Картера в последней тренировке внушает оптимизм. Хорошие новости заключаются в том, что у него нет симптомов. Находясь на карантине, он мог крутить велосипед, работать на тренажёрах, что очень ему пригодилось, когда он сегодня вернулся на площадку. Он очень хорошо чувствовал себя во время занятия. На данный момент могу сказать, что решение по нему будет принято перед матчем. Но нас очень радует то, что мы увидели сегодня.



Сид находится в такой же ситуации. И в его случае решение будет принято позже. Но мы очень довольны тем, как он провёл сегодняшнюю тренировку», — приводит слова главного тренера клуба Майка Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 29 октября оба игрока приняли участие в тренировке. До этого они занимались на втором льду тренировочного центра клуба вместе с Евгением Малкиным (травма колена) и Брайаном Растом (травма нижней части тела). Малкин и Раст с командой пока не тренируются.



В нынешнем сезоне Кросби пока не провёл ни одного матча, он восстанавливается после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября. Картер пропустил три последних встречи «Пингвинз», попав 22 октября под действие COVID-протокола НХЛ.