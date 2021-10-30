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Перед Хэллоуином Василевский примерил спортивный костюм, Сергачёв — костюм клоуна из «Оно»

Перед Хэллоуином Василевский примерил спортивный костюм, Сергачёв — костюм клоуна из «Оно»
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Российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаил Сергачёв активно готовятся к приближающему Хэллоуину.

Так, голкипер выложил в своём «инстаграме» «сториз», на которой он одет в спортивный костюм с надписью СССР и держит в руке мини-биту. Сергачёв на фотографии надел костюм клоуна Пеннивайза из популярного фильма «Оно» 2017 года.

Напомним, в последнем матче Национальной хоккейной лиги 29 октября «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на четвёртый гол Алекса Барре-Буле. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

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