«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Илья Воробьёва.
На 6-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 23-й минуте Джош Карри увеличил преимущество своей команды. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Семён Кошелев. На 38-й минуте лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Нико Оямяки отыграл одну шайбу. Ассистентами выступили Миро Аалтонен и Виктор Антипин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Витязь» 1 ноября встретится в Челябинске с «Трактором».
- 30 октября 2021
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:54
-
14:36
-
14:18
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:43
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
11:14
-
11:06
-
10:57
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:38
-
08:28