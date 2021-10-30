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«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Витязь»

«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Витязь»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Илья Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Чибисов – 05:26' (5x5)   2:0 Карри (Чибисов, Кошелев) – 22:40' (5x5)   2:1 Оямяки (Аалтонен, Антипин) – 37:39' (5x5)

На 6-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 23-й минуте Джош Карри увеличил преимущество своей команды. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Семён Кошелев. На 38-й минуте лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Нико Оямяки отыграл одну шайбу. Ассистентами выступили Миро Аалтонен и Виктор Антипин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Витязь» 1 ноября встретится в Челябинске с «Трактором».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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