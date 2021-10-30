«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Илья Воробьёва.

На 6-й минуте Андрей Чибисов вывел магнитогорцев вперёд. На 23-й минуте Джош Карри увеличил преимущество своей команды. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Семён Кошелев. На 38-й минуте лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Нико Оямяки отыграл одну шайбу. Ассистентами выступили Миро Аалтонен и Виктор Антипин.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Витязь» 1 ноября встретится в Челябинске с «Трактором».