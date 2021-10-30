«Ак Барс» заменил Билялова на Бобкова уже на третьей минуте матча с «Трактором»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 2-й минуте встречи Виталий Абрамов в сутолоке у ворот смог перевести шайбу в ворота и вывести челябинцев вперёд.

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Через полторы минуты во время большинства Никита Тертышный вошёл в зону казанцев и мощно бросил. Тимур Билялов не смог выручить свою команду. Тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить голкипера на Игоря Бобкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».