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И. Воробьёв: фантастически сыграл Олкинуора, на предсезонке на тестах он был лучше полевых

И. Воробьёв: фантастически сыграл Олкинуора, на предсезонке на тестах он был лучше полевых
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата с подольским «Витязем» (2:1).

«Выжимали ребята сегодня последние силы. Два напряжённых матча не прошли незамеченными. Фантастически сыграл Юхо. Он на предсезонке на тестах был лучше полевых игроков, в отличной физической форме.

Горжусь ребятами, горжусь командой – они выжали из себя, что было нужно для победы.

Никонцев, Лайпсик сыграют на выезде? Я очень надеюсь на это. Посмотрим, это сезонный вирус, который у нас по одному, а то и побольше, косит», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Отметим, что в этой встрече голкипер Юхо Олкинуора отразил 46 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.

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