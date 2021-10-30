И. Воробьёв: фантастически сыграл Олкинуора, на предсезонке на тестах он был лучше полевых

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата с подольским «Витязем» (2:1).
«Выжимали ребята сегодня последние силы. Два напряжённых матча не прошли незамеченными. Фантастически сыграл Юхо. Он на предсезонке на тестах был лучше полевых игроков, в отличной физической форме.
Горжусь ребятами, горжусь командой – они выжали из себя, что было нужно для победы.
Никонцев, Лайпсик сыграют на выезде? Я очень надеюсь на это. Посмотрим, это сезонный вирус, который у нас по одному, а то и побольше, косит», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Отметим, что в этой встрече голкипер Юхо Олкинуора отразил 46 бросков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.
- 30 октября 2021
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