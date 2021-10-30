Чибисов — о голе: вратарь начал двигаться вперёд, и я думаю: «Давай поиграем, раз хочешь»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов подвёл итоги матча регулярного чемпионата с подольским «Витязем» (2:1).



«Была тяжёлая игра, потому что третий матч подряд домашний. Было тяжеловато. Но все молодцы. Откопались, достояли до конца, забили свои голы и выиграли – это самое важное.



Мой гол? Я видел, что защитник отдавал пас нападающему, он меня не видел. Я пошёл в отбор, потому что два моих партнёра возвращались назад и можно было смело идти вперёд, давить. Вратарю показал бросок, он немножко вкатился в ворота, поэтому там уже можно было бросать, но он начал двигаться вперёд, и я думаю: «Давай поиграем, раз хочешь». Получилось!» – цитирует Чибисова официальный сайт КХЛ.

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