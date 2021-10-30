«Автомобилист» всухую разгромил «Куньлунь», забросив восемь шайб

Сегодня, 30 октября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).
В первом периоде в составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста, после перерыва голами отметились Георгий Белоусов и Данил Романцев, а в третьей двадцатиминутке забили Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Яков Рылов и Сергей Шумаков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, коллектив из Китая продлил серию поражений до отметки в восемь матчей.
Екатеринбуржцы набрали 29 очков и сейчас занимают пятое место в таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.
- 30 октября 2021
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