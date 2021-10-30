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«Автомобилист» всухую разгромил «Куньлунь», забросив восемь шайб

«Автомобилист» всухую разгромил «Куньлунь», забросив восемь шайб
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Сегодня, 30 октября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).

В первом периоде в составе «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста, после перерыва голами отметились Георгий Белоусов и Данил Романцев, а в третьей двадцатиминутке забили Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Яков Рылов и Сергей Шумаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Мэйсек (Блэкер, Спунер) – 11:45' (5x5)   2:0 Да Коста (Макеев) – 16:22' (5x5)   3:0 Белоусов (Рылов) – 23:39' (5x5)   4:0 Романцев (Хрипунов) – 24:08' (5x5)   5:0 Кормье – 40:58' (5x5)   6:0 Мэйсек (Спунер, Кормье) – 45:42' (5x5)   7:0 Рылов (Хрипунов) – 46:33' (5x5)   8:0 Шумаков (Макеев) – 50:44' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, коллектив из Китая продлил серию поражений до отметки в восемь матчей.

Екатеринбуржцы набрали 29 очков и сейчас занимают пятое место в таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

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