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«Трактор» всухую разгромил «Ак Барс»

«Трактор» всухую разгромил «Ак Барс»
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Сегодня, 30 октября, в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась победой подопечных Анвара Гатиятулина со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

На второй минуте Виталий Абрамов открыл счёт в матче при игре в равных составах, а на третьей челябинцы отличились в большинстве после гола Никиты Тертышного. Ему ассистировали Сергей Калинин и Вячеслав Основин. На 36-й минуте шайбу забросил уже Основин с передач Игоря Исаева и Марселя Шолохова.

В третьем периоде хозяева забросили ещё две шайбы: сначала отличился Лукаш Седлак с ассиста Сергея Телегина и Ника Бэйлена, затем забил Кирилл Капустин с передачи Вячеслава Основина.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Абрамов – 01:08' (5x5)   2:0 Тертышный (Калинин, Основин) – 02:35' (5x4)   3:0 Основин (Исаев, Шолохов) – 35:35' (5x5)   4:0 Седлак (Телегин, Бэйлен) – 43:07' (5x5)   5:0 Капустин (Основин) – 54:49' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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