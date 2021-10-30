«Трактор» всухую разгромил «Ак Барс»

Сегодня, 30 октября, в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась победой подопечных Анвара Гатиятулина со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).



На второй минуте Виталий Абрамов открыл счёт в матче при игре в равных составах, а на третьей челябинцы отличились в большинстве после гола Никиты Тертышного. Ему ассистировали Сергей Калинин и Вячеслав Основин. На 36-й минуте шайбу забросил уже Основин с передач Игоря Исаева и Марселя Шолохова.



В третьем периоде хозяева забросили ещё две шайбы: сначала отличился Лукаш Седлак с ассиста Сергея Телегина и Ника Бэйлена, затем забил Кирилл Капустин с передачи Вячеслава Основина.

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