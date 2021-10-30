КХЛ отменила штраф Кемппайнена за удар клюшкой форварда «Динамо» Фисенко

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги отменил штраф нападающего петербургского СКА Йоонаса Кемппайнена за удар клюшкой нападающего «Динамо» Михаила Фисенко.



На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего СКА Йоонаса Кемппайнена по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой).

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Напомним, встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 3:2.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Московское «Динамо» 31 октября встретится в Риге с местными динамовцами.