Квартальнов: коэффициент реализации у «Трактора» был сумасшедшим, у нас — катастрофическим

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).

«Такое начало матча – сразу 0:2, вроде бы потом играли, но нужно было терпеливо в некоторых моментах действовать. Получили три гола после выходов один в ноль, где-то тактически неправильно сработали. Потом нас уже захлестнуло, мы пошли ва-банк, но «Трактор» – хорошая команда, которая сыграла по счёту на наших ошибках и победила.

Почему поставили Зарипова в первое звено? Он готовился, Данис родом из Челябинска, решили поставить в состав. Он играл, мог отличиться, всё было по плану.

Билялов? Если посмотреть на голевые моменты, коэффициент реализации у «Трактора» будет сумасшедшим, просто сумасшедшим. А если взять наши моменты, коэффициент катастрофический. Эмиль Гарипов и вся оборона соперника сыграли неплохо.

Почему Зарипову в большинстве отвели роль на пятаке, а не в правом круге вбрасывания? Я не могу комментировать ваше мнение, вы считаете так – молодцы.

Кризис после поражения? Я в раздевалке сказал – следующая игра будет очень важной. Интересно посмотреть, как команда отреагирует на такое поражение, и тогда будем думать – есть кризис или нет.

Вина штаба за просмотр первого гола? Понимаете, всё тонко. Контакт соперника с Биляловым был. Мне главный судья объяснил, что он принял момент контакта, но игрок практически ничего не сделал. Я ответил, что при контакте у Билялова не было возможности сыграть. Мы спросим ещё раз, почему контакт был, а решения отменить гол не было. Честно говоря, я понять не могу. Судья Роман Гофман мне сказал, что контакт игрока с нашим вратарём был. А потом шайба отлетела игроку на дальней штанге, ему отлетела шайба. Гола-то не было как такового в контакте, но сам контакт был. Не могу понять, пусть нам ещё раз объяснят, я хочу ещё раз получить информацию по этому моменту.

«Трактор» – хорошая команда, которая начала играть по счёту. При 2:0 ждать ошибки – это совершенно другая задача. Они в первом периоде были поактивнее, но во втором периоде мы в зоне атаки больше играли. Я думаю, что это ключевой момент, да.

Физическое состояние нашей команды было на очень достойном уровне, мы много владели шайбой, создали много моментов. Я в самом начале сказал – у Челябинска было не очень много моментов, но они их реализовали, коэффициент очень высокий», – цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.