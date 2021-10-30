Квартальнов рассказал, что «Ак Барс» надеется на усиление состава

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, связывает ли он последние два поражения с тем, что состав команды слабее, чем у соперников.



«Мне нечего сказать на это, у нас хорошая команда. Мы будем играть, надеюсь, что усилимся и травмированные ребята выйдут на лёд. Будем играть любым составом против любого соперника», – цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, после 25 игр «Ак Барс» набрал 32 очка и сейчас занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата КХЛ по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующей встрече казанцы дома сыграют с действующим победителем Кубка Гагарина омским «Авангардом» 1 ноября.