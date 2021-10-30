Ю. Бабенко: если бы «Витязь» реализовывал лучше моменты, ситуация в таблице была бы другая
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Главный тренер подольского «Витязя» Юрий Бабенко поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«Хорошая, интересная игра. Сказал ребятам после игры, что они выполнили всю установку. К сожалению, проиграли. Уже отмечал, что в каждой игре мы выдаём отрезки, за которые нужно цепляться – зрелищные и полезные.
Бывают и провалы, невынужденные ошибки. Сегодня мы их допустили минимум, но обе эти ошибки привели к двум голам. Если бы мы реализовывали лучше свои моменты, ситуация и в таблице была бы другая. Но мы стараемся, работаем над этим. Вратарь соперника сегодня провёл очень хорошую игру, не дал реализовать свои моменты», – цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.
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