Антипин: из игры в игру совершаем одни и те же ошибки, которые не позволяют победить

Защитник подольского «Витязя» Виктор Антипин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

«В целом хорошая игра с нашей стороны. Хорошо действовали в своей зоне: просто и надёжно. Создали много моментов, но не смогли забить. Удаления чуть подломили нашу игру, хотя весь матч действовали, считаю, неплохо. Удаления нам часто мешают, сбивают темп игры.

Из игры в игру совершаем одни и те же ошибки, которые не позволяют нам победить. Сегодня была практически образцовая игра с нашей стороны. Нужно так действовать, и победы придут.

Почему не реализовали свои моменты? Мы играли в зоне атаки хорошо, двигались, набрасывали на ворота. Надо было более хладнокровно на добивании играть и выигрывать нейтральные шайбы, думаю так», – цитирует Антипина официальный сайт КХЛ.