Антипин: из игры в игру совершаем одни и те же ошибки, которые не позволяют победить

Защитник подольского «Витязя» Виктор Антипин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«В целом хорошая игра с нашей стороны. Хорошо действовали в своей зоне: просто и надёжно. Создали много моментов, но не смогли забить. Удаления чуть подломили нашу игру, хотя весь матч действовали, считаю, неплохо. Удаления нам часто мешают, сбивают темп игры.
Из игры в игру совершаем одни и те же ошибки, которые не позволяют нам победить. Сегодня была практически образцовая игра с нашей стороны. Нужно так действовать, и победы придут.
Почему не реализовали свои моменты? Мы играли в зоне атаки хорошо, двигались, набрасывали на ворота. Надо было более хладнокровно на добивании играть и выигрывать нейтральные шайбы, думаю так», – цитирует Антипина официальный сайт КХЛ.
- 30 октября 2021
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:52
-
18:41
-
18:16
-
17:59
-
17:25
-
17:20
-
16:49
-
16:32
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:54
-
14:36
-
14:18
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:43
-
12:25
-
12:18
-
12:08