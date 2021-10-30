«Сочи» впервые в сезоне одержал три победы подряд

Сегодня, 30 октября, в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Сочинцы впервые в сезоне выиграли три матча подряд и впервые за долгое время покинули последнюю строчку в таблице.

На 48-й минуте Артём Николаев с передачи Кирилла Петькова открыл счёт в матче, на 59-й хоккеист броском из своей зоны поразил пустые ворота соперника.

В текущем сезоне сочинцы провели 25 матчей и с 20 баллами поднялись на 11-ю строчку в таблице Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.