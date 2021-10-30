Кайл Бич и комиссионер НХЛ Беттмэн провели видеозвонок об инциденте с насилием в 2010-м

Экс-хоккеист «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Бич, который подвергался насилию со стороны видеотренера «Чикаго», и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн провели видеозвонок об инциденте в 2010 году.
«НХЛ будет предоставлять консультационные услуги Кайлу и его семье столько, сколько потребуется.
Почему НХЛ отказалась обещать раскрыть полный отчёт? Официальные лица лиги не уверены, может ли что-либо в отчёте нанести ущерб Кайлу, и они не должны публиковать его, пока не увидят. Руководители НХЛ не имели представления о личности Кайла до его интервью в среду.
Почему так? Нюансы дела… Пока следователь «Чикаго» опросил 139 свидетелей, в «Блэкхоукс» добивались и получили постановление суда, запрещающее адвокатам Кайла брать показания с любого из свидетелей», – цитирует Бэттмена Рик Вестхэд в «Твиттере».
- 30 октября 2021
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