«Лос-Анджелес» отправил Владимира Ткачёва в АХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» отправил российского форварда Владимира Ткачёва в фарм-клуб «Онтарио Рейн», выступающий в Американской хоккейной лиге, сообщает Деннис Бегштейн в «Твиттере».

В текущем сезоне Ткачёв провёл четыре встречи в НХЛ и набрал в них два очка за результативные передачи.

«Лос-Анджелес» после семи матчей с тремя очками занимает 14-е место в таблице Западной конференции, а серия поражений «Кингз» достигла отметки в шесть матчей.

Напомним, что по итогам чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

«Онтарио» после шести игр с 11 баллами лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона АХЛ.

Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».