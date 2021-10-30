Занатта — о поражении 0:8: можно разве что говорить комплименты «Автомобилисту»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:8).



«Особенно нечего сказать после такой игры. Можно разве что говорить комплименты «Автомобилисту». Потому что действительно очень хорошо команда соперников провела матч. В первом периоде мы ещё как-то более-менее пытались соответствовать, но после первого перерыва «Автомобилист» вывел игру на принципиально другой уровень. Это очень быстрая мастеровитая команда. На этом всё и закончилось», – цитирует Занатту официальный сайт «Автомобилиста».

Коллектив из Китая продлил серию поражений до отметки в восемь матчей.



Екатеринбуржцы набрали 29 очков и сейчас занимают пятое место в таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.