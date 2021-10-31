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Кросби заработал «-3» в первом матче после травмы. «Питтсбург» уступил дома «Нью-Джерси»

Кросби заработал «-3» в первом матче после травмы. «Питтсбург» уступил дома «Нью-Джерси»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Дэвилз» дублем отметился Андреас Юнссон, ещё по шайбе на счету Джимми Веси и Йеспера Братта. За «Питтсбург» забрасывали Дэнтон Хайнен и Брок Макгинн.

Свой первый матч в сезоне после длительного восстановления после травмы провёл 34-летний канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Он провёл на льду 19 минут и 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Питтсбург» продлил свою серию поражений до трёх матчей. Ранее они уступили дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) и «Калгари Флэймз» (0:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хайнен (Астон-Риз, Риикола) – 12:23' (5x5)   1:1 Юнссон (Братт, Хэмилтон) – 19:23' (5x5)   1:2 Веси – 37:57' (4x5)   2:2 Макгинн (Блюгерс, Астон-Риз) – 42:02' (5x5)   2:3 Братт – 57:00' (бул)   2:4 Юнссон (Суббэн) – 58:17' (5x5)
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