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«Флорида» прервала 8-матчевую победную серию, проиграв на выезде по буллитам «Бостону»

«Флорида» прервала 8-матчевую победную серию, проиграв на выезде по буллитам «Бостону»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом – 3:2 Б.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Бостон» отличились Чарли Койл и Чарли Макэвой, а за «Флориду» Энтони Дюклер и Александр Барков. Победу в серии штрафных бросков «Бостону» принёс всё тот же Чарли Койл.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не принял участия в этом матче, оставшись в запасе.

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Таким образом, «Флорида» прервала свою 8-матчевую победную серию со старта сезона. В следующем матче они примут на своём льду «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Койл (Холл, Лазар) – 19:18' (5x5)   1:1 Дюклер (Вераге, Экблад) – 20:47' (5x5)   1:2 Барков (Юбердо, Экблад) – 47:49' (5x4)   2:2 Макэвой (Маршан, Холл) – 53:35' (5x4)   3:2 Койл – 65:00' (ПБ)
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