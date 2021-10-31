«Флорида» прервала 8-матчевую победную серию, проиграв на выезде по буллитам «Бостону»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом – 3:2 Б.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Бостон» отличились Чарли Койл и Чарли Макэвой, а за «Флориду» Энтони Дюклер и Александр Барков. Победу в серии штрафных бросков «Бостону» принёс всё тот же Чарли Койл.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не принял участия в этом матче, оставшись в запасе.

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Таким образом, «Флорида» прервала свою 8-матчевую победную серию со старта сезона. В следующем матче они примут на своём льду «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» сыграет с «Детройт Ред Уингз».