«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» в овертайме, у Барабанова результативный пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 19.44 на площадке сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Джетс» единственный гол забил Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников за 13.14 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
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Таким образом, «Шаркс» прервали свою трёхматчевую серию из поражений, а «Джетс» проиграли после четырёх побед подряд.
Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 3 ноября дома с «Баффало Сэйбрз», а «Виннипег» в этот же день примет «Даллас Старз».
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