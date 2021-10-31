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«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» в овертайме, у Барабанова результативный пас

«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» в овертайме, у Барабанова результативный пас
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» дома в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 19.44 на площадке сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Джетс» единственный гол забил Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников за 13.14 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Шаркс» прервали свою трёхматчевую серию из поражений, а «Джетс» проиграли после четырёх побед подряд.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 3 ноября дома с «Баффало Сэйбрз», а «Виннипег» в этот же день примет «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гертл (Майер, Барабанов) – 20:54' (5x5)   1:1 Коннор (Элерс, Дюбуа) – 56:48' (5x5)   2:1 Майер (Лабанк, Бёрнс) – 61:07' (4x3)
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