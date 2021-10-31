Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Тори Крюг, а результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.

Российский хоккеист за 18.06 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Нападающий Павел Бучневич за 15.31 на льду сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Форвард Иван Барбашёв за 16.24 на площадке три раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Нападающий Клим Костин за 18.10 на льду совершил один бросок, заработав показатель полезности «0».

Таким образом, «Чикаго» терпит девятое поражение в девяти играх сезона. Следующий матч «Сент-Луис» проведёт 4 ноября на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Блэкхоукс» 2 ноября примут «Оттаву Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Крюг (Тарасенко, Перрон) – 47:25' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021