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«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»

«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Эрик Джонсон и Назем Кадри. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.36 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов за 17.52 на льду результативных действий не совершил, его показатель полезности составил «0».

Таким образом, «Эвеланш» одерживают четвёртую победу в сезоне при четырёх поражениях, а «Уайлд» терпят третье поражение при пяти победах в чемпионате.

Следующий матч «Колорадо» проведёт 4 ноября дома с «Коламбус Блю Джекетс», а «Миннесота» 3 ноября примет «Оттаву Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ландеског (Бураковски, Маккиннон) – 13:03' (5x5)   1:1 Хартман (Фолиньо, Дамба) – 36:54' (5x4)   2:1 Джонсон (Маккиннон, Ландеског) – 37:34' (5x5)   3:1 Кадри (Ландеског, Комфер) – 42:54' (5x4)   4:1 Ландеског (Комфер, Джонсон) – 57:48' (en)
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