«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Эрик Джонсон и Назем Кадри. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.36 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов за 17.52 на льду результативных действий не совершил, его показатель полезности составил «0».

Таким образом, «Эвеланш» одерживают четвёртую победу в сезоне при четырёх поражениях, а «Уайлд» терпят третье поражение при пяти победах в чемпионате.

Следующий матч «Колорадо» проведёт 4 ноября дома с «Коламбус Блю Джекетс», а «Миннесота» 3 ноября примет «Оттаву Сенаторз».