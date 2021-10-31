«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Эрик Джонсон и Назем Кадри. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.36 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов за 17.52 на льду результативных действий не совершил, его показатель полезности составил «0».
Таким образом, «Эвеланш» одерживают четвёртую победу в сезоне при четырёх поражениях, а «Уайлд» терпят третье поражение при пяти победах в чемпионате.
Следующий матч «Колорадо» проведёт 4 ноября дома с «Коламбус Блю Джекетс», а «Миннесота» 3 ноября примет «Оттаву Сенаторз».
- 31 октября 2021
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:07
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:52
-
18:41
-
18:16
-
17:59
-
17:25
-
17:20
-
16:49
-
16:32
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:29