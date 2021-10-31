Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Безголевая серия Капризова составляет восемь матчей

Безголевая серия Капризова составляет восемь матчей
Комментарии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил свою безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Колорадо Эвеланш» (1:4) россиянин не отметился результативными действиями. В восьми стартовых матчах нового сезона НХЛ нападающий не смог отличиться заброшенными шайбами. Всего в активе игрока 6 (0+6) очков.

«Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Эрик Джонсон и Назем Кадри. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Капризов за 19.36 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч «Миннесота» проведёт 3 ноября дома с «Оттавой Сенаторз».

Новость по теме
«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021