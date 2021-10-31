Безголевая серия Капризова составляет восемь матчей
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил свою безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
В матче с «Колорадо Эвеланш» (1:4) россиянин не отметился результативными действиями. В восьми стартовых матчах нового сезона НХЛ нападающий не смог отличиться заброшенными шайбами. Всего в активе игрока 6 (0+6) очков.
«Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Эрик Джонсон и Назем Кадри. За «Миннесоту» единственный гол забил Райан Хартман. Капризов за 19.36 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Следующий матч «Миннесота» проведёт 3 ноября дома с «Оттавой Сенаторз».
Новость по теме«Миннесота» на выезде уступила «Колорадо», у Капризова «-1»
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