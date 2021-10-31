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«Калгари» обыграл «Филадельфию», одержав 6-ю победу подряд, «Кэнакс» уступил «Ойлерз»

«Калгари» обыграл «Филадельфию», одержав 6-ю победу подряд, «Кэнакс» уступил «Ойлерз»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Микаэль Баклунд и Джонни Годро. Российский защитник Никита Задоров за 14.21 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Для «Калгари» эта победа стала шестой подряд в чемпионате. Защитник «Флайерз» Иван Проворов за 22.40 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч «Флэймз» проведут 3 ноября дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» в этот же день примет «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Монахан (Андерссон, Линдхольм) – 29:07' (5x4)   2:0 Ткачук (Линдхольм, Монахан) – 48:30' (5x4)   3:0 Баклунд (Питлик, Андерссон) – 56:11' (en)   4:0 Годро (Танев, Чюлингтон) – 58:01' (5x5)

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. В составе «Ойлерз» голы забили Уоррен Фёгеле и Леон Драйзайтль. У «Кэнакс» единственной шайбой отметился Брок Бёзер. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин за 9.23 на льду один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт 2 ноября дома с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» 3 ноября примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Нурс, Бушар) – 11:39' (5x4)   0:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:20' (5x4)   1:2 Бёзер (Миллер, Хорват) – 59:54' (6x5)
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