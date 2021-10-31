«Калгари» обыграл «Филадельфию», одержав 6-ю победу подряд, «Кэнакс» уступил «Ойлерз»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Микаэль Баклунд и Джонни Годро. Российский защитник Никита Задоров за 14.21 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Для «Калгари» эта победа стала шестой подряд в чемпионате. Защитник «Флайерз» Иван Проворов за 22.40 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».
Следующий матч «Флэймз» проведут 3 ноября дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» в этот же день примет «Аризону Койотс».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. В составе «Ойлерз» голы забили Уоррен Фёгеле и Леон Драйзайтль. У «Кэнакс» единственной шайбой отметился Брок Бёзер. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин за 9.23 на льду один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт 2 ноября дома с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» 3 ноября примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 31 октября 2021
-
07:48
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:07
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:52
-
18:41
-
18:16
-
17:59
-
17:25
-
17:20
-
16:49
-
16:32
-
16:12
-
15:56
-
15:36