Тарасенко: я много пропустил и сейчас наслаждаюсь каждой минутой на льду

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как после интервью вся арена ему аплодировала.

«Это особенный момент. Очень эмоциональный. Мы всегда получаем поддержку от настоящих болельщиков. И я всегда говорил об этом в интервью. Наша семья получила очень много помощи от людей из Сент-Луиса. И эта поддержка на протяжении последних 10 лет была просто потрясающей.

Вообще, не очень люблю говорить о своих голах, потому что самое главное – это два очка и помощь команде на пути к победе. Не буду врать, забивать голы приятно. Но я пропустил много матчей за последние два сезона, когда у меня были травмы. И сейчас наслаждаюсь каждой минутой на льду», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.